«Барыс» со счетом 6:0 разгромил рижский «Динамо»

Хоккеисты "Барыса" одержали разгромную победу над рижским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Латвии завершилась со счетом 6:0. При этом третий период команды провели всухую.

Дубль оформил капитан Найджел Доус, отличившийся на шестой и 32-й минуте. А еще по разу забили четыре игрока: Даррен Диц - на 14-й, Константин Пушкарев - на 25-й, Роман Савченко - на 30-й, а Линден Вей - на 39-й.

Стоит отметить, что на счету Вея три результативные передачи результативные передачи, а Мартен Сен-Пьер, Никита Михаилис и Мэтт Фратин дважды помогли забить партнерам.

Для "Барыса" матч против "Динамо" стал последним в гостевой серии. Отметим, что самую крупную победу в своей истории "Барыс" одержал в сезоне 2013/14, когда под руководством финского тренера Ари-Пекки Селина со счетом 10:1 разгромил "Северсталь".