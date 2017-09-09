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Меркель назвала мир на Украине условием для снятия санкций с России

9 сентября 2017, 01:24

Ранее Меркель заявляла, что санкции в отношении России отменят, когда для них не будет повода.

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Handelsblatt назвала мир на востоке Украины условием для отмены санкций Евросоюза в отношении России, пишет RT.

«В тот момент, как придём к этому (мир на Украине. — RT), мы также отменим санкции», — пояснила Меркель.

Вместе с этим она сказала, что значительную часть жизни работает над тем, чтобы у ЕС с Россией «вновь были разумные, хорошие отношения».

Ранее Меркель заявляла, что санкции в отношении России отменят, когда для них не будет повода.

4 августа Евросоюз расширил антироссийские санкции.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН сказал, что Евросоюзу экономически не выгодно введение новых санкций против России.


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