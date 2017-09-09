Меркель назвала мир на Украине условием для снятия санкций с России
Ранее Меркель заявляла, что санкции в отношении России отменят, когда для них не будет повода.
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Handelsblatt назвала мир на востоке Украины условием для отмены санкций Евросоюза в отношении России, пишет RT.
«В тот момент, как придём к этому (мир на Украине. — RT), мы также отменим санкции», — пояснила Меркель.
Вместе с этим она сказала, что значительную часть жизни работает над тем, чтобы у ЕС с Россией «вновь были разумные, хорошие отношения».
Ранее Меркель заявляла, что санкции в отношении России отменят, когда для них не будет повода.
4 августа Евросоюз расширил антироссийские санкции.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН сказал, что Евросоюзу экономически не выгодно введение новых санкций против России.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.