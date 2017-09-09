У берегов Мексики произошло мощнейшее за сто лет землетрясение

По последним данным, жертвами стихии стали 20 человек.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Мексики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По последним данным, жертвами стихии стали 20 человек. Президент страны Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение "мощнейшим за последние сто лет".

Как передает телеканал Foro, десять человек погибли в мексиканском штате Оахака. Ранее президент подтвердил гибель пяти человек; по данным телеканала, трое из них погибли в штате Чьяпас, а еще двое — дети — в Табаско.

В результате землетрясения без света остались по меньшей мере 1,85 миллиона человек.

Подземные толчки зафиксировали в 04:49 по времени UTC. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. За ним последовал 61 афтершок магнитудой до 6,1.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. Позднее у берегов Мексики зафиксировали цунами метровой высоты.

Аэропорты страны работают в штатном режиме, однако в столице и ряде штатов были закрыты школы.

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