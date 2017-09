У берегов Мексики произошло мощнейшее за сто лет землетрясение

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Мексики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По последним данным, жертвами стихии стали 20 человек. Президент страны Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение "мощнейшим за последние сто лет".

Как передает телеканал Foro, десять человек погибли в мексиканском штате Оахака. Ранее президент подтвердил гибель пяти человек; по данным телеканала, трое из них погибли в штате Чьяпас, а еще двое — дети — в Табаско.

В результате землетрясения без света остались по меньшей мере 1,85 миллиона человек.

Five dead in #Mexico, one in #Guatemala following #earthquake measuring 8.4. #temblor#PrayForMexicopic.twitter.com/HuzDKqkziW