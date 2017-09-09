Дождь возможен в Казахстане 9 сентября
9 сентября 2017, 06:00
На юго-западе, севере, северо-востоке, центре и востоке республики ночью и утром местами - туман.
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
На юго-западе, севере, северо-востоке, центре и востоке республики ночью и утром местами - туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.
В Акмолинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Южно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, ночью в Карагандинской, ночью и утром в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная пасность.
В Астане: преимущественно облачно, +20°.
В Алматы: преимущественно облачно, +28°
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Фото: Фото - Аватары
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