У полицейского из Нью-Йорка поменялся соперник предстоящего боя в Астане

На этой неделе он прилетает в Астану, а пока усиленно готовится к бою.

9 сентября в Астане пройдет грандиозный вечер профессионального бокса, приуроченный к проведению EXPO 2017. Главным событием станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, который будет транслироваться в более чем сорока странах, сообщает Хабар 24





На ринг выйдет и лучший полицейский из Нью-Йорка, профессиональный боксер Димаш Ниязов. На этой неделе он прилетает в Астану, а пока усиленно готовится к бою.





11 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения. Спортивные успехи нашего соотечественника, боксера Димаша Ниязова в Америке удивляют такими результатами. Ведь постоянное место его работы – полицейский участок в Бруклине, в одном из самых крупных районов Нью-Йорка.





В начале 2017 года Димаш был признан лучшим полицейским Нью-Йорка. Он задержал наркобарона и раскрыл преступную группу. Об этом писала американская пресса. Сегодня он продолжает совмещать свою работу с ежедневными тренировками, принимает участие в международных соревнованиях.





Последний бой прошел в американском Детройте. Техническим нокаутом в пятом раунде он победил доминиканского боксера. Теперь Димаш готовится к главному турниру, который пройдет 9 сентября в Астане в рамках EXPO 2017.





"Я жду этого боя очень долго и волнуюсь, потому что первый раз буду выступать в Казахстане. Это такой профессиональный уровень бокса. Организаторы очень хорошие и соперники достойные, сильные у наших боксеров. Весело будет, не скучно. Все бои будут очень хорошими, веселыми и удивительными", - сказал Димаш Ниязов.





Для поездки в Казахстан ему дали 10-дневный отпуск в полицейском участке. Коллеги уверены в победе Димаша, собираются болеть всем коллективом. Большая группа болельщиков из США и Европы намерены приехать в столицу Казахстана и поддержать боксера Ниязова. Больше всего волнуется отец Димаша, который все эти годы является его личным тренером.





"Димаш работает в полиции Нью-Йорка с 11 вечера до 8 утра и в 8.30 приходит на тренировку. Я его здесь жду, и до 10 часов он тренируется. У него очень сильный характер. Сильнее, чем у меня. До 13 лет он жил с дедушкой и бабушкой. Очень дисциплинированный, волевой, сильный человек и добрый. У меня еще один сын есть – Куаныш. Тоже боксом занимается", - рассказал тренер и отец Димаша Исмат Ниязов.





Сегодня стало известно, что поменялся соперник Димаша Ниязова на предстоящем бое в Астане. Ранее объявленный боксер из Уганды Чарлес Мулиндва не сможет приехать в нашу столицу.





"Мой соперник из Бразилии. Его зовут Эдуардо Перейра. Конечно, у него опыта намного больше, чем у меня. У него 22 победы, в 2 раза больше чем у меня. Я изучаю его сейчас и думаю, покажу ему свой стиль. Потому что у меня казахский и американский стиль", - заявил Ниязов.



