Буддисты Казахстана и Кыргызстана обратились к властям Бирмы
9 сентября 2017, 06:38
Они написали письмо.
Главы и активисты буддистских организаций в ЦА написали открытое обращение к властям Бирмы, выразив опасение, что события с мусульманами-рохинья поставили под удар всех буддистов, передает Ц-1.
Председатель буддистской общины «Чамсен» Олег Цой (Кыргызстан), монах буддистского ордена Ниппондзан Мёходзи Алексей Шмыгля (Казахстан) и старший научный сотрудник Академии образования Урмат Калеев (Кыргызстан) сегодня выпустили совместное обращение к главам правительства Бирмы, известной также как Мьянма.
«Обращаемся к властям Мьянмы – к лауреату Нобелевской премии и главе правящей партии министру иностранных дел, государственному советнику Аун Сан Су Чжи, а также к главнокомандующему вооруженными силами этой страны Мин Аунг Хлайну с призывом остановить военную операцию на севере штата Ракайн, представленную как действия против террористов, но, по данным международных наблюдателей, на практике обернувшуюся насильственной акцией против мирного населения народности рохинья, в ходе которой старики, женщины и дети изгоняются с мест своего проживания, подвергаются антигуманному обращению и даже лишаются жизни. Это привело к массовому исходу рохинья к границе с Бангладеш, во время которого сотни людей утонули, переплывая приграничную реку, и десятки тысяч оказались в стихийных лагерях беженцев, где нет условий для достойной человеческой жизни», – говорится в обращении.
«Эти события также спровоцировали волну возмущения по всему миру и поставили под удар буддистов как в самой Мьянме (тысячи беженцев буддистов и индуистов с севера штата Ракайн, бегущих от акций мести мусульманских боевиков), так и во всех частях света, так как военная операция в штате Ракайн представляется в социальных сетях и многих СМИ как «геноцид буддистов против мусульман», – продолжают буддисты Центральной Азии.
Фото: golosislama.ru
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