Ролик про игру кокпар сняли американские ковбои

Ролик с их участием в состязаниях было опубликовано на странице посольства США в Казахстане в Facebook.

За время пребывания в Казахстане, ковбои не только готовились к играм, но и активно знакомились с жизнью и культурой казахстанцев.





"Я первый раз играю в кокпар, но став частью этого, получаешь достойную награду. Надеюсь, в следующий раз мы сыграем лучше и покажем всем тем, кто тренировал и поддерживал нас, что стремимся быть лучше в этой игре", – поделился участник Николас Бек.





Команда американских ковбоев сформировалась в прошлом году перед Всемирными игр кочевников в Кыргызстане. Там американцы играли в кокпар впервые, опыт им понравился, и в этом году они приехали поучаствовать в чемпионате мира в Астане.





Чемпионат мира по кокпару проходил с 21 по 27 августа в Астане. Победителем турнира стала команда Казахстана, на втором месте оказались спортсмены Кыргызстана, замкнули тройку лидеров таджикские кокпаристы.