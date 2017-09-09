В Алматы нарушитель-весельчак разыграл целый спектакль перед инспекторами

Экипаж ДПП следовал по улице Фурманова в северном направлении. На перекрестке с улицей Курмангазы (односторонняя) перед ним выехал автомобиль Mercedes, водитель которого двигался «против шерсти», а затем повернул вправо. Полицейские, подав звуковой сигнал нарушителю, остановили его. Нарушитель заперся внутри, наотрез отказываясь выходить и передавать свои документы. Более того, он стал названивать на пульт «102», уверяя дежурного, что его незаконно остановили. На вызов сначала приехал один экипаж.

Когда к автомобилю подходили полицейские, водитель ненадолго открывал окно, но потом сразу же закрывал его. Он включил магнитолу и начал сидя пританцовывать. Ни с кем разговаривать и объясняться мужчина не хотел.

Когда к автомобилю подходили полицейские, водитель ненадолго открывал окно, но потом сразу же закрывал его. Он включил магнитолу и начал сидя пританцовывать. Ни с кем разговаривать и объясняться мужчина не хотел.

После его звонков на место прибыла следственно-оперативная группа Медеуского РУВД. Человека снова попросили открыть окно и написать заявление, если у него есть какие-либо претензии. Но все повторилось: ни с кем разговаривать и объясняться водитель не хотел. Тогда полицейские пригласили понятых, объяснили им ситуацию и указали на поведение водителя. Он, как оказалось, был уже лишен права управлять автомобилем.





Водитель, скорее всего, устал от всего происходящего и решил попытаться уехать. Он уже завел двигатель, но стражи порядка «поджали» Mercedes служебными машинами и попробовали уговорить мужчину не делать глупостей. В конце концов, полицейским все-таки удалось открыть дверь и вывести нарушителя на улицу.





Полицейские при понятых начали осматривать автомобиль. Самый большой сюрприз был еще впереди! В салоне автомобиля находились пакетики с содержимым растительного происхождения и странным запахом. Следователь изучил все обнаруженное и упаковал в пакет для экспертизы.