В Алматы нарушитель-весельчак разыграл целый спектакль перед инспекторами
9 сентября 2017, 08:00
Он включил магнитолу и начал сидя пританцовывать. Ни с кем разговаривать и объясняться мужчина не хотел.
Алматинец закрылся в машине и отказался выходить к полицейским. Он осознавал, что ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность, передает patrul.kz.
Экипаж ДПП следовал по улице Фурманова в северном направлении. На перекрестке с улицей Курмангазы (односторонняя) перед ним выехал автомобиль Mercedes, водитель которого двигался «против шерсти», а затем повернул вправо. Полицейские, подав звуковой сигнал нарушителю, остановили его. Нарушитель заперся внутри, наотрез отказываясь выходить и передавать свои документы. Более того, он стал названивать на пульт «102», уверяя дежурного, что его незаконно остановили. На вызов сначала приехал один экипаж.
Когда к автомобилю подходили полицейские, водитель ненадолго открывал окно, но потом сразу же закрывал его. Он включил магнитолу и начал сидя пританцовывать. Ни с кем разговаривать и объясняться мужчина не хотел.
После его звонков на место прибыла следственно-оперативная группа Медеуского РУВД. Человека снова попросили открыть окно и написать заявление, если у него есть какие-либо претензии. Но все повторилось: ни с кем разговаривать и объясняться водитель не хотел. Тогда полицейские пригласили понятых, объяснили им ситуацию и указали на поведение водителя. Он, как оказалось, был уже лишен права управлять автомобилем.
Водитель, скорее всего, устал от всего происходящего и решил попытаться уехать. Он уже завел двигатель, но стражи порядка «поджали» Mercedes служебными машинами и попробовали уговорить мужчину не делать глупостей. В конце концов, полицейским все-таки удалось открыть дверь и вывести нарушителя на улицу.
Полицейские при понятых начали осматривать автомобиль. Самый большой сюрприз был еще впереди! В салоне автомобиля находились пакетики с содержимым растительного происхождения и странным запахом. Следователь изучил все обнаруженное и упаковал в пакет для экспертизы.
Подделанные права следователь изъял для еще одного досудебного производства. Затем полицейские вызвали эвакуатор и отправили авто на штрафстоянку, а нарушителя отвезли на экспертизу. Но и там он попытался уклониться от освидетельствования и отказывался сдавать один из анализов.
Фото: patrul.kz
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