Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 58
9 сентября 2017, 08:18
Ранее сообщалось о 32 погибших.
Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 32 погибших.
"На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в землетрясении 7 сентября: 45 в Оахаке, 10 в Чиапас и 3 в Табаско", — написал Пуэнте в микроблоге Twitter.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (10.49 аст). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.
Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.
Фото: AFP 2017
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877085-37f65e81990ea8668826e7a581b02962
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...