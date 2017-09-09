Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 58

Ранее сообщалось о 32 погибших.





"На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в землетрясении 7 сентября: 45 в Оахаке, 10 в Чиапас и 3 в Табаско", — написал Пуэнте в микроблоге Twitter.





Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (10.49 аст). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.





Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.

Фото: AFP 2017









