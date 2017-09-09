Помогавших сбитому байкеру прохожих насмерть сбил грузовик
9 сентября 2017, 08:42
Водитель грузовика скрылся с места происшествия.
В городке Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу, Бразилия) грузовой фургон на огромной скорости насмерть сбил четверых человек, которые оказывали помощь пострадавшему ранее в ДТП мотоциклисту. Видео наезда опубликовано на YouTube, сообщает Лента.ру.
По информации издания Ovale, водитель грузовика скрылся с места происшествия. Полиция ищет его.
Фото: скриншот
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