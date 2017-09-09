Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Помогавших сбитому байкеру прохожих насмерть сбил грузовик

9 сентября 2017, 08:42

Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

В городке Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу, Бразилия) грузовой фургон на огромной скорости насмерть сбил четверых человек, которые оказывали помощь пострадавшему ранее в ДТП мотоциклисту. Видео наезда опубликовано на YouTube, сообщает Лента.ру.

По информации издания Ovale, водитель грузовика скрылся с места происшествия. Полиция ищет его.


Фото: скриншот


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...