Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым
9 сентября 2017, 08:53
Ургант отметил, что он приятно пахнет.
Российский телеведущий и актер Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обмазал лицо птичьим пометом и пошутил над своим коллегой Владимиром Соловьевым, передает Лента.ру.
Ургант во время беседы с моделью Иреной Понарошку намазал лицо веществом и заметил, что оно приятно пахнет. После этого Понарошку сообщила, что это соловьиный помет.
«Это хорошее название для шоу на канале "Россия"», — прокомментировал Ургант.
Про соловьиный помёт — это пять. :-) pic.twitter.com/TkxkvojiR3— Рустем Адагамов (@adagamov) 8 сентября 2017 г.
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