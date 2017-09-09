После гибели сына рэпер MiyaGi разгромил подъезд своего дома

MiyaGi приехал на машине домой через час после ЧП, и у него случилась истерика. В подъезде на первом этаже рэпер принялся крушить все, что попадалось. В итоге музыкант повредил руку. Врачи, которые дежурили на месте, оказали медпомощь, сообщает MK.ru.





Поддержать Кудзаевых в тяжелые минуты собрались их приятели и родные. По словам консьержки, всю ночь на пятницу в их квартиру поднимались толпы людей. Собирается прервать отпуск отец рэпера — известный хирург-ортопед Казбек Кудзаев (во Владикавказе он возглавляет Центр ортопедии и эстетической хирургии). В конце августа врач улетел в Хорватию вместе с женой. Кудзаев-старший близок со своим детьми, он поддерживал Азамата, когда тот вдруг оставил изучение медицины в институте и решил посвятить себя рэпу.





Трехкомнатное жилище с евроремонтом 26-летний рэпер снял около трех месяцев назад. Но бывал в квартире наездами. На постоянной основе с женой и сыном (малышу около 1,5 года) он поселился здесь 2–3 недели назад. Молодые люди души не чаяли в карапузе. По характеру они были очень общительными, в квартире часто гостили земляки (сами Кудзаевы родом из Владикавказа). Однако неудобств соседям никто не доставлял.





В роковой день в жилище находилась супруга музыканта с малышом. Молодая женщина на короткое время вышла из кухни, оставив кроху одного. Окно было открыто на проветривание. Малыш вскарабкался на подоконник, стал дергать за оконную ручку, окно распахнулось, и ребенок полетел вниз.





Шансов выжить у мальчика не было — он приземлился на асфальт возле подъезда. Свидетелем падения стал курьер, который привез заказ жильцу дома. Мужчина подошел к консьержке, вместе они вышли на улицу. Мальчик, облаченный в домашнюю одежду, по внешним признакам был уже мертв. Через три минуты выбежала супруга рэпера, она была в шоке. Женщина схватила ребенка на руки, занесла в подъезд. Потом вдруг вернулась на улицу, стала искать свой телефон, видимо, чтобы позвонить мужу.







