В Мексике объявили трехдневный траур после землетрясения

"Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур в память о тех, кто погиб в этом землетрясении", — приводит в пятницу офис президента его слова.





Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (10.49 аст). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.





Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.





Фото: REUTERS / Jacob Garcia



