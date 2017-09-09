В Мексике объявили трехдневный траур после землетрясения
9 сентября 2017, 09:55
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный траур, который начинается в пятницу, в связи с землетрясением, передает РИА Новости.
"Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур в память о тех, кто погиб в этом землетрясении", — приводит в пятницу офис президента его слова.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (10.49 аст). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.
Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.
Фото: REUTERS / Jacob Garcia
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877090-6758b5a0e1aad88dd85d827ec0cb4272
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...