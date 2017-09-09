Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории
9 сентября 2017, 10:11
Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).
Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США, передает РИА Новости.
По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).
"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.
На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Фото: REUTERS
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