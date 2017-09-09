Женщина на внедорожнике сбила пешехода в Астане
9 сентября 2017, 10:18
ДТП произошло 8 сентября около 15:10 часов по улице Кунаева.
Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу, передает ИА "NewTimes.kz".
Как сообщили в полиции, ДТП произошло 8 сентября около 15:10 часов по улице Кунаева.
"Водитель автомашины марки Land Cruiser Prado, следуя по улице Кунаева, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в установленном месте. В результате ДТП 23-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу",- пояснили в ДВД, отметив, что на данный момент проводится доследственная проверка.
Фото: bakipost.az
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