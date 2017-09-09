Женщина на внедорожнике сбила пешехода в Астане

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 8 сентября около 15:10 часов по улице Кунаева.





"Водитель автомашины марки Land Cruiser Prado, следуя по улице Кунаева, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в установленном месте. В результате ДТП 23-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу",- пояснили в ДВД, отметив, что на данный момент проводится доследственная проверка.