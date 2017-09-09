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Женщина на внедорожнике сбила пешехода в Астане

9 сентября 2017, 10:18

ДТП произошло 8 сентября около 15:10 часов по улице Кунаева.

Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу, передает ИА "NewTimes.kz".

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 8 сентября около 15:10 часов по улице Кунаева.

"Водитель автомашины марки Land Cruiser Prado, следуя по улице Кунаева, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в установленном месте. В результате ДТП 23-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу",- пояснили в ДВД, отметив, что на данный момент проводится доследственная проверка.

Фото: bakipost.az

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