Казахстанцы поздравили москвичей с Днем города известной песней

Казахстанцы, проживающие в Москве, подготовили видеоролик к юбилею столицы России и спели несколько строчек известной песни «Дорогие мои москвичи» на казахском языке, передает собственный корреспондент BNews.kz в РФ.





В эти выходные Москва празднует свой 870-летний юбилей. В честь этого посольством Республики Казахстан в Российской Федерации был подготовлен видеоролик с поздравлением.













Дипломаты, студенты и представители казахской диаспоры Москвы исполнили знаменитую песню «Дорогие мои москвичи», которую 70 лет назад впервые спел Леонид Утесов. Необычным оказалось то, что некоторые строчки всеми любимой композиции были переведены на казахский язык.





«Таким образом, мы хотели поздравить жителей Москвы с юбилеем и выразить свое отношение к столице. Москва сегодня - современный мегаполис, где пересекаются многие культуры, встречаются представители самых разных народов, с каждым днем растет количество возможностей для развития. Здесь учатся около 10 тысяч студентов из Казахстана. Мы ценим предоставленную возможность учиться в Москве», - сказал председатель объединения казахстанских студентов в России «Жас тулпар» Мухтар Баймагулов.

Добавим, что юбилей в столице отметят масштабно. На площадках города пройдет около 870 мероприятий, посвященных выдающимся достижениям, открытиям и изобретениям москвичей.



