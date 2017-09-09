Преступную группу по изготовлению незаконного алкоголя выявили в Павлодаре

Уголовное дело в отношении подозреваемых членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Павлодарской области, поступило в суд №2 г. Павлодара, сообщила пресс-служба суда.

Досудебным расследованием установлено, что в состав ОПГ вошли пять человек, четверо из которых женщины. Четыре самых активных участника при проведении досудебного расследования содержались в ИВС.

Эти лица в начале 2015 года организовали подпольные цеха в селе Кенжеколь и в Павлодаре, где кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция. Сырье для нее — спирт, бутылки, наклейки, пробки – доставлялись большей частью из Семея. В цехах самодельная смесь разливалась по бутылкам, на которые наклеивались фиктивные учетно-контрольные марки. Для хранения готовой продукции использовались несколько гаражей, откуда она расходилась в специально арендованные бутики на территории оптово-розничного рынка, а также в другие торговые точки Павлодара и области. За рабочую смену разливалось до двух тысяч бутылок алкоголя.





Нелегальный бизнес приносил хороший доход. И для обеспечения более тесной взаимосвязи и сплоченности группы проводились выезды ее членов в увеселительные заведения, турпоездки на отдых в Турцию, приобретались автомобили представительского класса.



