Преступную группу по изготовлению незаконного алкоголя выявили в Павлодаре
9 сентября 2017, 10:56
Уголовное дело по обвинению в незаконном обороте алкоголя в составе ОПГ поступило в суд Павлодара.
Уголовное дело в отношении подозреваемых членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Павлодарской области, поступило в суд №2 г. Павлодара, сообщила пресс-служба суда.
Досудебным расследованием установлено, что в состав ОПГ вошли пять человек, четверо из которых женщины. Четыре самых активных участника при проведении досудебного расследования содержались в ИВС.
Эти лица в начале 2015 года организовали подпольные цеха в селе Кенжеколь и в Павлодаре, где кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция. Сырье для нее — спирт, бутылки, наклейки, пробки – доставлялись большей частью из Семея. В цехах самодельная смесь разливалась по бутылкам, на которые наклеивались фиктивные учетно-контрольные марки. Для хранения готовой продукции использовались несколько гаражей, откуда она расходилась в специально арендованные бутики на территории оптово-розничного рынка, а также в другие торговые точки Павлодара и области. За рабочую смену разливалось до двух тысяч бутылок алкоголя.
Нелегальный бизнес приносил хороший доход. И для обеспечения более тесной взаимосвязи и сплоченности группы проводились выезды ее членов в увеселительные заведения, турпоездки на отдых в Турцию, приобретались автомобили представительского класса.
Подозреваемым вменяют в вину преступления, которые квалифицируются по статьям 262 ч.1,2 (создание и руководство организованной группой), 233 ч.2 (использование поддельных учетно-контрольных марок), 214 ч.2 п.1 УК (незаконное предпринимательство), 218 ч.3 (легализация имущества, добытого преступным путем). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, во время досудебного расследования на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 108 миллионов тенге.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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