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В Астане улицу Бекетай перекроют до 20 сентября

9 сентября 2017, 11:22

Движение будет ограничено до 20 сентября в связи с проведением ремонтных работ.

В Астане с 9 сентября перекрыли для движения транспорта улицу Бекетай на участке от Молдагуловой до Московской, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Движение будет ограничено до 20 сентября в связи с проведением ремонтных работ.



Управление автомобильных дорог Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.

Фото: Газета Кемерова - A42.ru

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