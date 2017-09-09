В Астане улицу Бекетай перекроют до 20 сентября

Движение будет ограничено до 20 сентября в связи с проведением ремонтных работ.

В Астане с 9 сентября перекрыли для движения транспорта улицу Бекетай на участке от Молдагуловой до Московской, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.





Движение будет ограничено до 20 сентября в связи с проведением ремонтных работ.









Управление автомобильных дорог Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.



