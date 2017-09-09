S&P улучшило прогноз по рейтингам Казахстана

Кредитный рейтинг Казахстана подтвержден на уровне «ВВВ-/А-3» с улучшением прогноза с негативного на стабильный, сообщает Zakon.kz со ссылкой на рейтинговое агентство S&P.





На пересмотр прогноза по рейтингу в позитивную сторону повлиял ряд факторов, среди которых повышение эффективности денежно-кредитной политики благодаря резкому снижению долларизации депозитов резидентов до 48% в июле 2017 года по сравнению с 70% в конце 2015 года. Учитывая устойчивый приток прямых иностранных инвестиций в экономику с 2016 года - в основном в нефтегазовый сектор, S&P больше не рассматривает это значительное внешнее обязательство как потенциальный риск оттока капитала.





Кроме этого, Казахстан сохранил позицию чистого кредитора с низким уровнем долговой нагрузки – около 17% к ВВП в 2017 году по оценке S&P. Это позволяет обеспечить высокую способность дополнительного заимствования в будущем, учитывая значительный объем активов Национального Фонда – 40% к ВВП к концу 2017 года. По прогнозным данным S&P, новый налоговый кодекс также позволит увеличить поступления в бюджет.





Рейтинг Казахстана по-прежнему поддерживается сильным фискальным балансом Правительства, который обеспечивает Национальный фонд. Сильная позиция активов НацФонда, накопленных в период высоких цен на сырьевые товары, также поддерживает рейтинг.





По оценке агентства реальный экономический рост достигнет в среднем 3% в течение 2017-2020 гг. с учетом реализации правительственных инфраструктурных программ и роста добычи нефти на месторождении Кашаган. Аналитики ожидают, что рост экономики будет поддерживаться государственными инвестициями, увеличением экспорта по мере увеличения добычи нефти и ростом цен на нефть. Кроме того, отмечено, что рост ВВП на душу населения в 2011-2020 годах составит около 1,4%, который входит в диапазон 1%-4% для стран с соответствующим уровнем развития.





Все вышеперечисленное является результатом улучшения макроэкономической активности в стране, наблюдаемое с начала 2017 года.





Следует отметить, что хороший кредитный рейтинг для Казахстана дает возможность доступа к финансовым средствам за пределами нашей страны, т.е. чем выше наш кредитный рейтинг, тем лучше условия заимствования на внешнем рынке. Позитивный кредитный рейтинг также способствует притоку прямых иностранных инвестиций в Казахстан.





Ранее рейтинговое агентство Moody's также улучшило прогноз Казахстана с негативного на стабильный и подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «Baa3».



