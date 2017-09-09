Казахстанка во Флориде: местные забили окна и двери досками
9 сентября 2017, 11:59
Из-за надвигающегося урагана "Ирма" жители Флориды разъехались по безопасным городам.
Ураган "Ирма" достиг максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США. Стихия движется со стремительной скоростью свыше 250 километров в час.
Предупредительная зона расширена до штата Флорида.
По словам проживающей там казахстанки, к атаке разрушительной стихии местные жители подготовились заранее.
"Дело в том, что сам штат Флорида ближе всех находится к Атлантическому океану. До океана рукой подать. И сам штат состоит не только из городов, но и маленьких островов, на которые если сильным ветром подуть, их просто снесет. Так вот на островах сила удара больше придётся в первую очередь из-за месторасположения. Мы находимся ближе к Кубе, поэтому и угроза велика", — прокомментировала ситуацию Sputnik Казахстан казахстанка.
По словам женщины, во избежание затопления местные жители забили окна и двери домов досками. Большинство местных заведений на островах перестали работать порядка трех дней назад.
Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последние десять лет. Первыми бороться со стихией пришлось островам Карибского бассейна, в частности на на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. По последним данным, на заморских территориях число погибших возросло до девяти, а более ста человек получили ранения.
Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. Казахстанка отметила, что некоторые жители разъехались по безопасным городам как Нью-Йорк, Атланта и Орландо.
"Сейчас ветра усилились, основную силу урагана, скорее всего, всего ближе к утру почувствуем. У нас пока ночь. Но уже в некоторых городах Флориды, как например, Форт-Лаудердейл ощущается сильный ветер. По рассказам местных, подобный случай был в 2005 году", — добавила казахстанка.
На территории Флориды проживает по меньше мере шесть миллионов человек.
МИД РК рекомендует гражданам Казахстана, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей. Ранее сообщалось, что на связи с Почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике находятся четверо граждан Казахстана.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: AP Photo
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