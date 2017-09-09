Казахстанка во Флориде: местные забили окна и двери досками

По словам проживающей там казахстанки, к атаке разрушительной стихии местные жители подготовились заранее.

По словам женщины, во избежание затопления местные жители забили окна и двери домов досками. Большинство местных заведений на островах перестали работать порядка трех дней назад.

Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последние десять лет. Первыми бороться со стихией пришлось островам Карибского бассейна, в частности на на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. По последним данным, на заморских территориях число погибших возросло до девяти, а более ста человек получили ранения.

Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. Казахстанка отметила, что некоторые жители разъехались по безопасным городам как Нью-Йорк, Атланта и Орландо.





"Сейчас ветра усилились, основную силу урагана, скорее всего, всего ближе к утру почувствуем. У нас пока ночь. Но уже в некоторых городах Флориды, как например, Форт-Лаудердейл ощущается сильный ветер. По рассказам местных, подобный случай был в 2005 году", — добавила казахстанка.





На территории Флориды проживает по меньше мере шесть миллионов человек.





МИД РК рекомендует гражданам Казахстана, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей. Ранее сообщалось, что на связи с Почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике находятся четверо граждан Казахстана.









Фото: AP Photo







