Прогноз курса тенге на 11-15 сентября

Стоимость нефти - основной индикатор, влияющий на формирование курса тенге показал 3,5% рост с 52,5 до 54,5 долларов за баррель Brent.

Поддержкой роста послужило итоги пройденного урагана "Харви" по результатам, которого объемы добычи нефти в США сократились на 8% и 25% всех нефтеперерабатывающих заводов из-за причиненного ущерба приостановили свою работу.

Последние статданные США по занятости труда показывают, что количество обратившихся за пособием по безработице постоянно увеличиваются, что свидетельствует об отрицательных тенденциях развития экономики США. На фоне отрицательных экономических данных и в результате причиненного ущерба последствиями урагана "Харви" доллар США по отношению к основным мировым валютам ослабел на 1,4%, по отношению к тенге на 1,1%.





С момента избрания президентом США Дональда трампа доллар на фоне негативных данных по экономике и «словесных» целенаправленных интервенций ослабел к основным мировым валютам входящий в расчет индекса USD на 11%. С одной стороны девальвация доллара играет на руку производителям сланцевой нефти, которая способствует повышению рыночной стоимости нефти.





Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках на предстоящей неделе на формирование курса тенге, будут влиять следующие факторы:





- по данным, обнародованным 8 сентября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США в течение недели сократилось на три единицы. Сокращение буровых установок в течение последнего месяца, отчасти за счет прошедшего урагана, будет влиять поддерживающим фактором в росте стоимости нефтяных котировок;



