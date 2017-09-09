Глава Турции отметил важность предстоящих переговоров по Сирии в Астане
9 сентября 2017, 12:40
Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал проведение очередных переговоров по Сирии, которые пройдут в Астане в середине сентября.
Эрдоган прибыл ранее в Астану, где примет участие на первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября.
"Переговоры, которые пройдут 14 сентября, очень важны, в этом вопросе мы должны придти к результатам. Я думаю, что предстоящие переговоры помогут в Женевском процессе", — сказал Эрдоган в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в субботу в Акорде.
В Астане ранее прошло пять встреч по вопросам межсирийского урегулирования, последняя состоялась 4-5 июля. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно документу, любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Меморандум подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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