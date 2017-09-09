Водитель «Газели» сбил пограничника, чтобы попасть в Казахстан

Водитель «Газели» сбил сотрудника регионального пограничного управления, пытаясь прорваться через российско-казахстанскую границу, передает punkt-a.info





В Красноярском районе на мостовом переходе через пограничную реку Кигач астраханец сбил сотрудника при исполнении, когда тот попытался остановить машину. Сначала нарушитель отказался предъявить документы, а затем запустил двигатель и начал движение. Ему удалось проехать несколько десятков метров. Затем силами пограничного наряда автомобиль удалось остановить, а водителя задержать.





В настоящее время он передан в следственное управление СК России по Астраханской области для принятия процессуального решения по факту посягательства на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительных органов.



