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Водитель «Газели» сбил пограничника, чтобы попасть в Казахстан

9 сентября 2017, 12:57

Ему удалось проехать несколько десятков метров.

Водитель «Газели» сбил сотрудника регионального пограничного управления, пытаясь прорваться через российско-казахстанскую границу, передает punkt-a.info.

В Красноярском районе на мостовом переходе через пограничную реку Кигач астраханец сбил сотрудника при исполнении, когда тот попытался остановить машину. Сначала нарушитель отказался предъявить документы, а затем запустил двигатель и начал движение. Ему удалось проехать несколько десятков метров. Затем силами пограничного наряда автомобиль удалось остановить, а водителя задержать.

В настоящее время он передан в следственное управление СК России по Астраханской области для принятия процессуального решения по факту посягательства на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительных органов.

Фото: Казинформ

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