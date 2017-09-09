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Артефакты из Восточного Казахстана представят на выставке скифской и сакской культур в Лондоне

9 сентября 2017, 13:09

Восточный Казахстан должен внести свой вклад в развитие археологии, в раскрытие глубинных исторических пластов нашей страны.

В Усть-Каменогорске состоялась научно-практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», в которой приняли участие казахстанские и зарубежные ученые-тюркологи, исследователи из шести стран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.



Основной акцент на встрече был сделан на археологическом потенциале Восточного Казахстана. В частности, речь шла о результатах работы на раскопках в Береле, Шиликты, Аблайкит.



– Необходимо осмыслить с исторической и практической точки зрения наше богатейшее наследие, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов, приветствуя участников конференции. – Все, что связано с историей нашего края, это важная составляющая истории всей страны. Восточный Казахстан должен внести свой вклад в развитие археологии, в раскрытие глубинных исторических пластов нашей страны.



Почетными гостями научного форума стали представители посольств Великобритании, Монголии и Российской Федерации.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Казахстане Кэролин Браун сообщила, что в ближайшее время в Лондоне открывается выставка скифской и сакской культур. По ее мнению, такие мероприятия укрепляют сотрудничество между учеными Европы и Азии.



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