Артефакты из Восточного Казахстана представят на выставке скифской и сакской культур в Лондоне

В Усть-Каменогорске состоялась научно-практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», в которой приняли участие казахстанские и зарубежные ученые-тюркологи, исследователи из шести стран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.









Основной акцент на встрече был сделан на археологическом потенциале Восточного Казахстана. В частности, речь шла о результатах работы на раскопках в Береле, Шиликты, Аблайкит.









– Необходимо осмыслить с исторической и практической точки зрения наше богатейшее наследие, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов, приветствуя участников конференции. – Все, что связано с историей нашего края, это важная составляющая истории всей страны. Восточный Казахстан должен внести свой вклад в развитие археологии, в раскрытие глубинных исторических пластов нашей страны.









Почетными гостями научного форума стали представители посольств Великобритании, Монголии и Российской Федерации.









Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Казахстане Кэролин Браун сообщила, что в ближайшее время в Лондоне открывается выставка скифской и сакской культур. По ее мнению, такие мероприятия укрепляют сотрудничество между учеными Европы и Азии.







