Аким ЮКО вручил чемпиону мира 4 млн.тенге

А обладателю бронзовой медали Жомарту Ержану - сертификат на 1 млн. тенге.

Сегодня на состоявшем «Фестивале Здоровья-2017» аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев поздравив победителей прошедшего чемпионата мира по боксу в Германии - обладателя золотой медали Кайрата Ералиева и обладателя бронзовой медали Жомарт Ержана, вручил им подарки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Аким области вручил защитившему честь нашей страны и завоевавшему единственную золотую медаль чемпиону мира Кайрату Ералиеву сертификат на 4 млн. тенге, а обладателю бронзовой медали Жомарту Ержану - сертификат на 1 млн. тенге.





Вместе с тем, глава региона вручил личному тренеру Кайрата Ералиева, главному тренеру сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанову сертификат на 4 млн.тенге, а тренеру обладателя бронзовой медали Нуркену Андосову - 1 млн. тенге.





Кроме того, аким области отметил, что героизм, проявленный нашими спортсменами, является лучшим примером патриотического воспитания молодежи и будет способствовать повышению интереса молодежи к спорту.





«Вы отстояли честь нашей страны на мировом соревновании. Желаю вам дальнейших побед», - сказал Жансеит Кансеитович.





Напомним, что Кайрат и Жомарт ученики областной школы высшего спортивного мастерства, возглавляемой Балгабаем Ельшиевым. Стоит отметить, что в подготовке ребят к чемпионату мира принял участие и руководитель областного управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев. Большая заслуга принадлежит и федерации бокса РК.















