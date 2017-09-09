А у нас на Тайване в кофе тараканы: жутко реалистичный латте-арт

Бариста так искусно обращаются с пенкой от кофе, что их рисунки получаются объемными и выходят за пределы чашки.

В кофейне My Cofi в городе Гаосюн устали от обычного «милого» латте-арта и решили рисовать для гостей всякие кошмары: насекомых и персонажей из фильмов ужасов. Бариста так искусно обращаются с пенкой от кофе, что их рисунки получаются объемными и выходят за пределы чашки.











