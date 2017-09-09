А у нас на Тайване в кофе тараканы: жутко реалистичный латте-арт
9 сентября 2017, 13:35
Бариста так искусно обращаются с пенкой от кофе, что их рисунки получаются объемными и выходят за пределы чашки.
В кофейне My Cofi в городе Гаосюн устали от обычного «милого» латте-арта и решили рисовать для гостей всякие кошмары: насекомых и персонажей из фильмов ужасов. Бариста так искусно обращаются с пенкой от кофе, что их рисунки получаются объемными и выходят за пределы чашки.
Источник: Mashable
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