Казахстан, Россия и Таджикистан проводят совместные учения
9 сентября 2017, 13:43
По замыслу учений участникам предстоит отразить массированный ракетно-авиационный удар условного противника.
Всего в совместных учениях «Боевое Содружество - 2017» принимают участие более 2000 военнослужащих Вооруженных Сил шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
По замыслу учений участникам предстоит отразить массированный ракетно-авиационный удар условного противника. В ходе учений на полигонах «Сарышаган» Республики Казахстан, «Ашулук» Российской Федераций, «Харбмайдон» и «Чорух-дарон» Республики Таджикистан будут отработаны боевые действия по совместному применению группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ при антитеррористических действиях и вооруженных конфликтах.
В рамках совместных учений «Боевое Содружество-2017» на полигоне «Сарышаган» прошли боевые стрельбы расчетных отделений противовоздушной обороны. Боевые стрельбы были выполнены по реактивно осветительным патронам увеличенной дальности РОБУД-50, заменяющих воздушную мишень условного противника, по наземным установленным мишеням - бронетранспортер и условный зависающий в небе вертолет. Кроме того, лётчики ВВС Казахстана выполнили полёты с боевым применением авиационных средств поражения.
В ходе полетов Военно-воздушными силами использован широкий спектр вооружения, такие как управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности, класса «воздух-поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра. Пуски производились с многофункциональных истребителей Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31. Напомним, что совместные учения объединенной системы ПВО СНГ «Боевое Содружество-2017» проходят в период с 14 августа по 22 сентября 2017 года. Согласно Плану боевых учений во второй декаде сентября планируются практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300, С-200, С-125, С-75, «Куб» и «Круг».
Фото: пресс-служба МО РК
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