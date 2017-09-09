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Абдрахманов: ситуацию в Мьянме обсудят на саммите ОИС в Астане

9 сентября 2017, 13:50

В конце августа в Мьянме начались столкновения между властями и боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа".

Сложившаяся в Мьянме ситуация станет одной из тем обсуждения на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который начнется в воскресенье в Астане, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям состоится в казахстанской столице 10-11 сентября.

Ранее Абдрахманов провел встречу с главой турецкого МИД.

"С министром иностранных дел Турции мы уделили внимание вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи", — сообщил Абдрахманов журналистам в субботу.

Абдрахманов отметил, что турецкая сторона в рамках предстоящей встрече ОИС в Астане "намерена обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы".

Конфликт в штате Ракхайн между мусульманами-рохинджа и коренным населением штата, которое состоит из народностей, исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: REUTERS


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