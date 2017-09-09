Абдрахманов: ситуацию в Мьянме обсудят на саммите ОИС в Астане

В конце августа в Мьянме начались столкновения между властями и боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа".

Сложившаяся в Мьянме ситуация станет одной из тем обсуждения на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который начнется в воскресенье в Астане, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.





Первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям состоится в казахстанской столице 10-11 сентября.





Ранее Абдрахманов провел встречу с главой турецкого МИД.



