Абдрахманов: ситуацию в Мьянме обсудят на саммите ОИС в Астане
9 сентября 2017, 13:50
В конце августа в Мьянме начались столкновения между властями и боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа".
Сложившаяся в Мьянме ситуация станет одной из тем обсуждения на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который начнется в воскресенье в Астане, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.
Первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям состоится в казахстанской столице 10-11 сентября.
Ранее Абдрахманов провел встречу с главой турецкого МИД.
"С министром иностранных дел Турции мы уделили внимание вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи", — сообщил Абдрахманов журналистам в субботу.
Абдрахманов отметил, что турецкая сторона в рамках предстоящей встрече ОИС в Астане "намерена обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы".
Конфликт в штате Ракхайн между мусульманами-рохинджа и коренным населением штата, которое состоит из народностей, исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.
Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: REUTERS
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