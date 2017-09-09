Казахстан и Турция создадут "Новую синергию"

Сегодня в г. Астане Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями бизнес-структур Турции. Среди них руководители крупнейших турецких холдингов «Calik Holding», «Yildirim Holding», «Yildizlar SSS Holding», «Agrobest Group» и другие, передает primeminister.kz





В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов по производству строительных материалов, машиностроительной продукции, химической промышленности, горно-металлургического сектора, энергетики и агропромышленного комплекса.





Товарооборот между Казахстаном и Турцией за 6 месяцев текущего года составил 925,1 млн долл. США, что на 36,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из РК в Турцию за этот период вырос на 53,8% и составил 563,3 млн долл. США. С 2005 г. по 1 квартал 2017 года валовый приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил 2,1 млрд долл. США. За первое полугодие 2017 года в Казахстане зарегистрировано 4114 юр. лиц, филиалов и представительств с турецким участием.





При активном участии Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) на сегодняшний день согласован новый проект Протокола совместной экономической программы «Новая синергия», который включает в себя 26 совместных инвестиционных проектов на сумму порядка 1 млрд долл.США.





В целом на сегодняшний день общий пакет казахстанско-турецких инвестиционных инициатив включает 70 проектов на общую сумму 2,7 млрд долларов США, из которых 31 реализованы, и порядка 40 проектов являются реализуемыми и перспективными.



