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Грузовик буквально разорвал вагон поезда в России

9 сентября 2017, 15:24

В результате происшествия пострадало по меньшей мере восемь человек. Информация о погибших уточняется.

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд Нижневартовск — Адлер столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. В результате ЧП один из вагонов буквально разорвало на две части, сообщает Life.ru.

По разным данным, в результате ЧП пострадало от восьми до десяти человек. Информация о погибших на данный момент не подтверждена.

Ранее также сообщалось, что в момент происшествия в поезде находился 261 человек.



Фото: соцсети

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