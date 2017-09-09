В Астану прибыли Главы Пакистана и Азербайджана
9 сентября 2017, 15:31
Пакистанского лидера встретили министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.
В Астану прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает МИА «Казинформ».
В столичном аэропорту высокого гостя встретили вице-премьер РК Ерболат Досаев и заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.
Чуть позже борт Президента Пакистана Мамнун Хусейн приземлился в аэропорту Астаны.
Пакистанского лидера встретили министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.
Как ранее сообщалось, 10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории Саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В Саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций. Кроме того, 10 сентября состоится торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.
Фото: BNews.kz
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