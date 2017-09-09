Мой сын толком не тренировался к поединку с МакГрегором - Мейвезер-старший
9 сентября 2017, 16:02
Флойд Мейвезер-младший завершил карьеру без единого поражения.
Флойд Мейвезер-старший заявил, что его сын без соответствующей подготовки подошел к поединку с Конором МакГрегором, сообщает Vesti.kz.
"Мой сын мог остановить МакГрегора в самом начале боя, если бы хоть немного подготовился к бою. Но Флойд толком не тренировался, что не помешало ему на части разобрать МакГрегора. Представьте, что бы Флойд сделал с ним, если бы готовился как к важному поединку.
Вы увидели только 50 процентов того, что может делать мой сын на данный момент. Если бы он был в форме, то уже во втором раунде закончил бы бой", - приводит слова Мейвезера-старшего BoxingScene.com.
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор прошел по правилам бокса и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Для Флойда этот поединок стал последним в карьере. Он покинул ринг, одержав 50 побед в 50 поединках. МакГрегор же дебютировал в профессиональном боксе.
Фото с сайта XSPORT.ua
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