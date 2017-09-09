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Пропавшая в ЗКО школьница найдена мертвой

9 сентября 2017, 16:09

Девочка ушла купаться на речку 5 сентября и не вернулась.

Тело 10-летней школьницы Майи Искайровой найдено в реке в ЗКО, пишет региональное издание "Мой город".

Девочка пропала в совхозе Енбек Теректинского района Западно-казахстанской области во вторник, 5 сентября.

По словам тети девочки Майи, племянница ушла с одноклассниками купаться на речку, однако не вернулась. Проплывавшие мимо на барже очевидцы рассказали, что девочка утонула.

В настоящее время тело школьницы направлено на судмедэкспертизу.

Фото: С00


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