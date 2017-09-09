Пропавшая в ЗКО школьница найдена мертвой

Девочка пропала в совхозе Енбек Теректинского района Западно-казахстанской области во вторник, 5 сентября.





По словам тети девочки Майи, племянница ушла с одноклассниками купаться на речку, однако не вернулась. Проплывавшие мимо на барже очевидцы рассказали, что девочка утонула.





В настоящее время тело школьницы направлено на судмедэкспертизу.





Фото: С00



