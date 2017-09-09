Пропавшая в ЗКО школьница найдена мертвой
9 сентября 2017, 16:09
Девочка ушла купаться на речку 5 сентября и не вернулась.
Тело 10-летней школьницы Майи Искайровой найдено в реке в ЗКО, пишет региональное издание "Мой город".
Девочка пропала в совхозе Енбек Теректинского района Западно-казахстанской области во вторник, 5 сентября.
По словам тети девочки Майи, племянница ушла с одноклассниками купаться на речку, однако не вернулась. Проплывавшие мимо на барже очевидцы рассказали, что девочка утонула.
В настоящее время тело школьницы направлено на судмедэкспертизу.
Фото: С00
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