Геннадий Головкин во второй раз стал отцом
9 сентября 2017, 16:16
В этом году боксер отметил десятилетний юбилей свадьбы.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин во второй раз стал отцом, передает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщил близкий друг чемпиона мира и экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев, у Геннадия и его супруги Алины родилась дочь.
9 сентября 2017 г.
В начале сентября в интервью французскому L"Equipe Головкин рассказывал о беременности жены, но не уточнял сроков появление ребенка. Он отметил, что малыш родится в США.
7 июля этого года 35-летний Головкин отметил десятилетнюю годовщину свадьбы, которая состоялась в красивую дату - 7.07.2007. Его супруга Алина также родом из Караганды и не ведет публичную жизнь. До свадьбы они встречались семь лет. У Алины Головкиной два высших образования, но карьерой она пожертвовала ради семьи. В 2009 году у супругов родился сын Вадим, названный в честь погибшего старшего брата боксера. Ребенок занимается хоккеем.
Фото: zimbio.com
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