В Министерстве туризма Доминиканы рассказали о последствиях урагана Ирма
9 сентября 2017, 16:28
Ураган Ирма покинул страну, не нанеся вреда туристическим регионам.
Министерство туризма Доминиканской Республики информирует, что все туристические регионы страны функционируют в штатном порядке и не пострадали вследствие прохождения урагана Ирма, сообщает Zakon.kz.
Автомобильные трассы, морские и авиа порты функционируют в полном объеме, так же как и все коммунальные службы в отелях страны.
«Все туристические зоны страны в полном порядке. Благодаря Богу и неукоснительному соблюдению протоколов безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, ни один турист ни в одном отеле страны не пострадал», - заявил Министр туризма Франсиско Хосе Гарсия, оценивая ущерб урагана Ирма.
Президент Национальной Ассоциации Отелей и Ресторанов (ASONAHORES), Хоэль Сантос, добавил: «Мы с радостью подтверждаем, что ураган Ирма прошел по атлантическому побережью страны, не нанеся вреда функционированию отельной инфраструктуры. Туристы беспрепятственно приезжают и выезжают из страны».
На данный момент сообщается:
-Туристическая инфраструктура в регионах Пунта-Кана/Баваро, Самана, Сосуа, Кабарете, Пуэрто-Плата, Ла-Романа-Байяибе, Хуан Долио, Санто-Доминго, функционирует в штатном режиме
-Все аэропорты страны работают в нормальном режиме, запланированные рейсы выполняются по расписанию
-Круизные порты не пострадали и восстанавливают запланированные графики прибытия судов
-Автомобильные трассы, дороги и улицы готовы к нормальному трафику транспортных средств
-Все экскурсионные программы выполняются в штатном режиме
Доминиканская Республика, позиционируемая как безопасное и приоритетное направление в Карибском регионе, предлагает туристам высокий уровень сервиса и качественный туристический продукт, в соответствии с самыми высокими стандартами индустрии.
Фото: Газета.ру
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