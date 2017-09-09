В Министерстве туризма Доминиканы рассказали о последствиях урагана Ирма

Министерство туризма Доминиканской Республики информирует, что все туристические регионы страны функционируют в штатном порядке и не пострадали вследствие прохождения урагана Ирма, сообщает Zakon.kz.





Автомобильные трассы, морские и авиа порты функционируют в полном объеме, так же как и все коммунальные службы в отелях страны.





«Все туристические зоны страны в полном порядке. Благодаря Богу и неукоснительному соблюдению протоколов безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, ни один турист ни в одном отеле страны не пострадал», - заявил Министр туризма Франсиско Хосе Гарсия, оценивая ущерб урагана Ирма.





Президент Национальной Ассоциации Отелей и Ресторанов (ASONAHORES), Хоэль Сантос, добавил: «Мы с радостью подтверждаем, что ураган Ирма прошел по атлантическому побережью страны, не нанеся вреда функционированию отельной инфраструктуры. Туристы беспрепятственно приезжают и выезжают из страны».





На данный момент сообщается:





-Туристическая инфраструктура в регионах Пунта-Кана/Баваро, Самана, Сосуа, Кабарете, Пуэрто-Плата, Ла-Романа-Байяибе, Хуан Долио, Санто-Доминго, функционирует в штатном режиме

-Все аэропорты страны работают в нормальном режиме, запланированные рейсы выполняются по расписанию

-Круизные порты не пострадали и восстанавливают запланированные графики прибытия судов

-Автомобильные трассы, дороги и улицы готовы к нормальному трафику транспортных средств

-Все экскурсионные программы выполняются в штатном режиме





Доминиканская Республика, позиционируемая как безопасное и приоритетное направление в Карибском регионе, предлагает туристам высокий уровень сервиса и качественный туристический продукт, в соответствии с самыми высокими стандартами индустрии.





Фото: Газета.ру



