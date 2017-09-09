Назарбаев выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Мексики
9 сентября 2017, 17:24
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2.
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крупного землетрясения в Мексике.
«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления инфраструктуры населенных пунктов», - говорится в телеграмме.
Напомним, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. По предварительным данным, погибли 18 человек.
Фото: Новости - IVEST.Kz
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