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Назарбаев выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Мексики

9 сентября 2017, 17:24

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2.

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крупного землетрясения в Мексике.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления инфраструктуры населенных пунктов», - говорится в телеграмме.

Напомним, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. По предварительным данным, погибли 18 человек.

Фото: Новости - IVEST.Kz

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