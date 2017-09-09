МИД РК: сведений о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Мексике нет

Граждан Казахстана нет среди пострадавших и погибших в результате землетрясения в Мексике. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"В Мексике есть посольство Казахстана. Наши дипломаты отслеживают ситуацию и при необходимости готовы оказать помощь нашим гражданам. Сведений о казахстанцах среди погибших и пострадавших не поступало", - прокомментировал Ануар Жайнаков.





В ночь на восьмое сентября у берегов Мексики было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Стихийное бедствие унесло жизни почти 60 человек.





По данным тихоокеанского центра предупреждения о цунами PTWC, максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.





Президент страны заявил, что за последние сто лет это первый случай столь разрушительного землетрясения. В пятницу в Мексике был объявлен трехдневный траур по погибшим.









Фото: Sputnik







