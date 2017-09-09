МИД РК: сведений о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Мексике нет
9 сентября 2017, 17:40
В ночь на 8 сентября у берегов Мексики произошло землетрясение мощностью свыше 8 баллов.
Граждан Казахстана нет среди пострадавших и погибших в результате землетрясения в Мексике. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"В Мексике есть посольство Казахстана. Наши дипломаты отслеживают ситуацию и при необходимости готовы оказать помощь нашим гражданам. Сведений о казахстанцах среди погибших и пострадавших не поступало", - прокомментировал Ануар Жайнаков.
В ночь на восьмое сентября у берегов Мексики было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Стихийное бедствие унесло жизни почти 60 человек.
По данным тихоокеанского центра предупреждения о цунами PTWC, максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.
Президент страны заявил, что за последние сто лет это первый случай столь разрушительного землетрясения. В пятницу в Мексике был объявлен трехдневный траур по погибшим.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik
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