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10 сентября часть парковок у ЭКСПО будет закрыта

9 сентября 2017, 17:51

Парковки Р3, Р4 и Р5 будут закрыты, так как данные участки попадают под зону покрытия фейерверков.

10 сентября будут открыты только Р1 (1056 м/м) и Р2 (1022 м/м) (платные парковки для посетителей), расположенные по ул. Т. Рыскулова и пр. Кабанбай батыра, а также платные парковки на территории ТРЦ «МEGA Silk Way» (1700 м/м), передает Zakon.kz.

Парковки Р3, Р4 и Р5 будут закрыты, так как данные участки попадают под зону покрытия фейерверков (салют) и есть вероятность повреждения транспортных средств.
Стоимость парковок:
- заезд 200 тенге (первый час);
- каждый последующий час 100 тенге.
Также на пересечении ул. Т. Рыскулова и пр. Мангилик Ел функционирует бесплатная парковка на 2000 м/м.



Фото: Гостиница Аэрополис

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