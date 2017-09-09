10 сентября часть парковок у ЭКСПО будет закрыта
9 сентября 2017, 17:51
Парковки Р3, Р4 и Р5 будут закрыты, так как данные участки попадают под зону покрытия фейерверков.
10 сентября будут открыты только Р1 (1056 м/м) и Р2 (1022 м/м) (платные парковки для посетителей), расположенные по ул. Т. Рыскулова и пр. Кабанбай батыра, а также платные парковки на территории ТРЦ «МEGA Silk Way» (1700 м/м), передает Zakon.kz.
Парковки Р3, Р4 и Р5 будут закрыты, так как данные участки попадают под зону покрытия фейерверков (салют) и есть вероятность повреждения транспортных средств.
Стоимость парковок:
- заезд 200 тенге (первый час);
- каждый последующий час 100 тенге.
Также на пересечении ул. Т. Рыскулова и пр. Мангилик Ел функционирует бесплатная парковка на 2000 м/м.
Фото: Гостиница Аэрополис
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877122-5d9fa11940bde02ffd382d544673e12c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...