10 сентября часть парковок у ЭКСПО будет закрыта

Парковки Р3, Р4 и Р5 будут закрыты, так как данные участки попадают под зону покрытия фейерверков (салют) и есть вероятность повреждения транспортных средств.

Стоимость парковок:

- заезд 200 тенге (первый час);

- каждый последующий час 100 тенге.

Также на пересечении ул. Т. Рыскулова и пр. Мангилик Ел функционирует бесплатная парковка на 2000 м/м.



