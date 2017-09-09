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В ООН утверждают, что в мире стало меньше нищих

9 сентября 2017, 17:57

Сейчас на Земле насчитывается "всего" 767 миллионов человек, живущих за чертой бедности.

Заместитель генсека ООН Амина Мохаммед сообщила о сокращении количества людей, проживающих в крайней нищете, передает Лайф.

По официальным цифрам всемирной организации, за чертой бедности сегодня проживает 767 миллионов человек. Год назад эта цифра приближалась к миллиарду.

Мохаммед отметила, что отдельного прогресса в борьбе с бедностью достиг ряд стран Юго-Восточной Азии.

Африка традиционно остаётся самым бедным регионом: в нищенских условиях проживает 42% населения материка.

Фото: РИА Новости

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