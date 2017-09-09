В ООН утверждают, что в мире стало меньше нищих
9 сентября 2017, 17:57
Сейчас на Земле насчитывается "всего" 767 миллионов человек, живущих за чертой бедности.
Заместитель генсека ООН Амина Мохаммед сообщила о сокращении количества людей, проживающих в крайней нищете, передает Лайф.
По официальным цифрам всемирной организации, за чертой бедности сегодня проживает 767 миллионов человек. Год назад эта цифра приближалась к миллиарду.
Мохаммед отметила, что отдельного прогресса в борьбе с бедностью достиг ряд стран Юго-Восточной Азии.
Африка традиционно остаётся самым бедным регионом: в нищенских условиях проживает 42% населения материка.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877123-02a00a3d60e2878728c8af09a94ff900
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...