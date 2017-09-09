В ООН утверждают, что в мире стало меньше нищих

Сейчас на Земле насчитывается "всего" 767 миллионов человек, живущих за чертой бедности.

Заместитель генсека ООН Амина Мохаммед сообщила о сокращении количества людей, проживающих в крайней нищете, передает Лайф





По официальным цифрам всемирной организации, за чертой бедности сегодня проживает 767 миллионов человек. Год назад эта цифра приближалась к миллиарду.





Мохаммед отметила, что отдельного прогресса в борьбе с бедностью достиг ряд стран Юго-Восточной Азии.





Африка традиционно остаётся самым бедным регионом: в нищенских условиях проживает 42% населения материка.



