Милые обманщицы: эти 10 звезд обожают баловаться фотошопом

Если вы обожаете просматривать Instagram звезд и вздыхать, что у вас нет такой идеальной фигуры, как у Ксении Бородиной после двух родов, не спешите расстраиваться и садиться на диету. Ведь, возможно, единственное, что отличает нас, простых смертных, от звезд – это их прославленное умение пользоваться фотошопом. Итак, перед вами 10 знаменитых мастериц фотошопа, которых не смущают неровности на снимках.

1. Анна Семенович





2. Алена Водонаева





3. Марина Майер





4. Виктория Лопырева





5. Ксения Бородина





6. МакSим





7. Виктория Боня





8. Инесса Шевчук





9. Алена Шишкова





10. Евгения Гусева



