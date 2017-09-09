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Землетрясение произошло в 442 км от Алматы

9 сентября 2017, 18:19

Энергетический класс землетрясения — 10.5.

Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции КН МОН РК в субботу, 9 сентября, в 13 часов 48 минут 43 секунды по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Эпицентр землетрясения расположен в 442 км на юго-запад от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения — 10.5. Магнитуда MPV — 4.6.

Кроме того, 9 сентября в 04 часа 57 минут 37 секунд по времени Астаны были зафиксированы подземные толчки в 452 км на восток от Алматы на территории Китая.


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