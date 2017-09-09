Блогеры изучают сакральную карту Алматинской области

Изучать сакральную карту нашей необъятной страны призвали представители Управления внутренней политики и региональной службы коммуникаций Алматинской области. Первым и удачным объектом изучения блогеров и представителей средств массовой информации стало ущелье Кора, в котором с трех видимых высоких каскадов обрушивается поток воды, пропитывая мелкими брызгами стремящиеся к солнцу высочайшие ели. О пленительной красоте самого высокого водопада в Казахстане ходят легенды. Тот, кто видит водопад впервые, будет впечатлен бурлящими потоками воды, падающими в бездну с высоты 168 метров. Неотразимые каскады завораживают взгляды, ну а величие самого водопада Бурхан-Булак поражает.

Стоит отметить, что такой природный шедевр находится совсем недалеко. Однако, чтобы добраться до ущелья, необходима специальная техника и желание познать новое и самое лучшее. Прозрачные струи водопада стекают на огромные камни, откуда миллионы ярких брызг, сливаясь с солнечными лучами, образуют невероятный мираж.

Как рассказали организаторы, это уже не первый блог-тур, организованный в рамках программной статьи Главы государства, который направлен на реализацию программы «Рухани жаңғыру».

«Подобные мероприятия позволяют узнавать все больше нового, а также помогают обмениваться опытом представителям информационной сферы. Наша основная цель и задача - оторвать современную молодежь от разнообразных гаджетов, чтобы они посетили как можно больше исторических памятников, изучали не только туризм, но и сакральные места, легенды и мифы. Чтобы они прониклись этим духом, ценили, уважали и сохраняли историю, а также природу родного края», - говорит руководитель управления внутренней политики Алматинской области и организатор мероприятия Рустам Алпысбаев.

Ознакомиться с сакральной местностью прибыли и республиканские блогеры, которые были немало удивлены впечатляющим пейзажем региона. Чем выше мы поднимались, тем красивее становилось вокруг. Дорога к ущелью и подножью водопада пролегает через крутые склоны и густые леса. Кроме того, у самого водопада произрастает огромное разнообразие лесных ягод и кустарников. Иными словами, и поешь сладко, и красотой налюбуешься.

- Я здесь уже не в первый раз. На мой взгляд, каждый человек должен изучить то, что находится у него в стране. Ведь у нас много неописуемых мест, которыми стоит и нужно гордиться. У Казахстана большой туристический потенциал. А благодаря блогерам и журналистам о таких местах и маршрутах узнают многие. Блог-туры помогают проводить время не только интересно, но и полезно. Это способствует модернизации сознания и пополнению исторических знаний, что, в свою очередь, и хотел Лидер нации. Свое – оно же всегда дороже и ближе, поэтому надо в первую очередь развивать внутренний туризм, - сказал журналист и блогер Максим Рожин.

Надеемся, что любоваться красотами Алматинской области захотите и Вы! К слову, чтобы узнать истинный характер водопада Бурхан-Булак, стоит приехать сюда в июле. Именно в это время наблюдается максимальный сток воды и поспевают сладкие ягоды.





Митковских Галина.