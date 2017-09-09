Пародия Максима Галкина на Ленина возмутила коммунистов
"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения".
"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", — цитирует пресс-служба партии слова ее руководителя Малинковича.
В ответ Галкин выразил удивление, что политик, высказывая личное мнение, сослался на "миллионы оскорбленных людей": «С тем же успехом я могу сказать, что пародирую от миллионов иронизирующих людей, — сказал юморист РИА Новости. – Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно».
При этом он отверг обвинения в употреблении алкоголя. Галкин заявил, что вообще не пьет спиртного.
«Я сам бы попросил ответа от уважаемого политика. Я не пью, не могу быть в нетрезвом виде, и уж тем более, я никогда ни к кому не обращаюсь в нетрезвом виде ни с каких публичных площадок. У меня вопрос по кому он судит?» – поинтересовался ведущий.
"Всегда ли он (Малинкович) отзывается о великом вожде в нетрезвом виде, почему он считает, что молодежь в моем лице, к коей себя причисляю и я, не может рассуждать о Владимире Ильиче в трезвом виде? Или он считает, что молодежь вспоминает Ленина, только когда она находится в нетрезвом виде, потому что заподозрить современного человека, что он вспомнил вождя в трезвом виде ему сложно?" – добавил Галкин.
Он отметил, что "претензии политика обличают его недостаточно святое отношение к образу вождя".
"Если он внимательно послушает мою речь, то он поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прохлаждался на острове Капри, а не замысливал (там) будущую революцию", — заключил Галкин.
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