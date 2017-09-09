Пародия Максима Галкина на Ленина возмутила коммунистов

"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения".

Известный российский пародист Максим Галкин своим новым выступлением вызвал неожиданную реакцию со стороны партии "Коммунисты России",





Видеоролик ведущий Первого канала опубликовал на личной страничке в соцсети Instagram. Сейчас он вместе с супругой, Аллой Пугачевой, отдыхает на Капри. Среди прочих видео Галкин записал и пародию на Владимира Ильича, чем разгневал коммунистов - они сочли запись оскорбительной. Представители партии заявили, что спустя несколько лет о таком человеке, как Галкин, никто и не вспомнит, а имя Ленина вечно, и осквернять его нельзя.





"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", — цитирует пресс-служба партии слова ее руководителя Малинковича.





передает Zakon.kz Как сообщает РИА Новости , политик уверен, что Галкин "должен ответить за свое поведение": «Подобные выступления накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции оскорбляют большинство граждан нашей страны, испытывающих к Ленину большое уважение. Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество. Этого инфантильного молодого человека, не понимающего, что можно и что нельзя, необходимо остановить. После этого Галкину должен быть закрыт путь в эфир федеральных телеканалов».

В ответ Галкин выразил удивление, что политик, высказывая личное мнение, сослался на "миллионы оскорбленных людей": «С тем же успехом я могу сказать, что пародирую от миллионов иронизирующих людей, — сказал юморист РИА Новости. – Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно».

При этом он отверг обвинения в употреблении алкоголя. Галкин заявил, что вообще не пьет спиртного.

«Я сам бы попросил ответа от уважаемого политика. Я не пью, не могу быть в нетрезвом виде, и уж тем более, я никогда ни к кому не обращаюсь в нетрезвом виде ни с каких публичных площадок. У меня вопрос по кому он судит?» – поинтересовался ведущий.

"Всегда ли он (Малинкович) отзывается о великом вожде в нетрезвом виде, почему он считает, что молодежь в моем лице, к коей себя причисляю и я, не может рассуждать о Владимире Ильиче в трезвом виде? Или он считает, что молодежь вспоминает Ленина, только когда она находится в нетрезвом виде, потому что заподозрить современного человека, что он вспомнил вождя в трезвом виде ему сложно?" – добавил Галкин.

Он отметил, что "претензии политика обличают его недостаточно святое отношение к образу вождя".

"Если он внимательно послушает мою речь, то он поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прохлаждался на острове Капри, а не замысливал (там) будущую революцию", — заключил Галкин.