Лучший полицейский Нью-Йорка победил бразильца на вечере бокса в Астане

Боксер из США, уроженец Казахстана Димаш Ниязов одержал победу над Эдуардо Перейра дос Рейесом из Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, состоявшийся в андеркарте вечера бокса в Астане, в главном событии которого казахстанец Канат Ислам в титульном поединке встретится с канадцем Брэндоном Куком, прошел всю дистанцию, включившую в себя шесть раундов. В итоге победу единогласным решением судей одержал Ниязов.

Для 28-летнего Ниязова эта победа стала 12-й на профессиональном ринге. Также в его активе есть три ничейных результата. 27-летний бразилец потерпел пятое поражение в карьере при 22-х победах.

Стоит отметить, что боксеры едва не подрались во время церемонии взвешивания. Южноамериканец решил придать ажиотажа противостоянию и спровоцировать соперника к "первому раунду" поединка. Однако Ниязов встретил действия соперника улыбкой, а стороны разнял промоутер Нельсон Лопес-старший.

В обычной жизни Ниязов работает полицейским в Бруклине - одном из самых крупных районов Нью-Йорка. Скоро он получит вторую награду за задержание особо опасного преступника. По данным Boxrec, Ниязов - гражданин США. Он выступает в легком весе и занимает 35-е место в рейтинге американских боксеров от Boxrec.

Ранее казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов за 50 секунд уничтожил и выбил с ринга бразильца Исмаэля Буэно. Напомним, что в рамках вечера бокса Ислам - Кук пройдет еще семь боев, включая главный поединок.

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