Нурсултанов выкинул бразильца за ринг на первой минуте
9 сентября 2017, 18:38
Его соперником был бразильский средневес Исмаэль Буэно.
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой в профессионалах в рамках вечера бокса в Астане, сообщает Sports.kz.
Его соперником был бразильский средневес Исмаэль Буэно (15-6, 10 КО). Бой, проходивший в восьмираундовом формате, завершился победой Нурсултанова нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Мейирим одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Буэно проиграл в седьмой раз.
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