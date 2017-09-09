Нурсултанов выкинул бразильца за ринг на первой минуте

9 сентября 2017, 18:38

Его соперником был бразильский средневес Исмаэль Буэно.

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой в профессионалах в рамках вечера бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

Его соперником был бразильский средневес Исмаэль Буэно (15-6, 10 КО). Бой, проходивший в восьмираундовом формате, завершился победой Нурсултанова нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Мейирим одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Буэно проиграл в седьмой раз.


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