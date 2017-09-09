"Реал" без Роналду не смог дома победить "Леванте"

Открыли счёт гости из Валенсии усилиями сразу двух Иванов Лопесов — защитник бросил из-за боковой точно своему тёзке, и тот спокойно переиграл вратаря Кико Касилью (не путать с Икером Касильясом).

Мадридцы отыгрались в конце тайма, когда после углового мяч добил в ворота левантийцев Лукас Васкес.

Несмотря на то что "Реал" давил на своего соперника почти весь второй тайм, добиться результата подопечные Зинедина Зидана не сумели. Не в последнюю очередь — из-за вратаря "Леванте". Здесь тоже не обошлось без каламбура в фамилии — у него на футболке было написано "Рауль".

Таким образом, "Реал" второй раз подряд не может выиграть в Примере. Напомним, старт сезона мадридцы проводят без Криштиану Роналду, дисквалифицированного за спорную красную карточку в Суперкубке Испании.

В концовке отчётной встречи у игроков "Реала" снова сдали нервы: на сей раз отличился Марсело, отмахнувшийся ногой от соперника после стыка и моментально удалённый с поля.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Реал — Леванте — 1:1 (1:1)

Голы: Иван Лопес, 12 (0:1). Лукас Васкес, 36 (1:1). Удаление: Марсело, 89 (Реал).

Турнирное положение:

1. Реал Сосьедад — 6 очков (2 матча)

2. Барселона — 6 (2)

3. Леганес — 6 (3)

4. Реал — 5 (3)

5. Леванте — 5 (3)

Фото: ©REUTERS/LASZLO BALOGH, источник - Лайф