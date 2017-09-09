Около 5 тысяч человек вышли на старт дуатлонного забега в Павлодаре

Спортивный забег на 30 километров стартовал в рамках Фестиваля здоровья, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Дуатлон уже стал традиционным для Павлодара видом спорта. Однако если в прошлом году протяженность забега составила 25 километров, то в этом году любителям спорта пришлось преодолеть 30 километров,10 из которых бегом, а 20 – на велосипедах. Среди тех, кто вышел на старт, были не только павлодарцы, но и жители других городов и районов области.





- Этот забег лишний раз доказал, что в Павлодаре любят спорт, - отметил Ардак Турсукпаев, занявший по итогам дуатлона третье место среди мужчин в самой старшей возрастной категории. – Мне очень приятно, что вместе со взрослыми всю дистанцию прошли и молодые люди. Сегодня они понимают, что заниматься спортом не только полезно, но и модно.





Победителем забега стал 20-летний Валерий Долгошей. Молодой человек, работающий на Павлодарском алюминиевом заводе, пришел на финиш спустя 1 час 10 минут 35 секунд после старта. Финишную черту пересек и аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он поблагодарил каждого, кто вышел на старт и смог дойти до финиша. По словам главы региона, не исключено, что со временем в Павлодаре будут бегать полумарафонные и марафонные дистанции.

- Мы будем продолжать работать над тем, чтобы Павлодарская область оставалась спортивным регионом, - заявил Булат Бакауов. - Нужно заниматься, совершенствоваться и обязательно подтягивать к этому молодежь. На следующей неделе, если позволят погодные условия, мы вместе с профессиональными велосипедистами и нашими ветеранами планируем принять участие в велозабеге от Павлодара до села Теренколь протяженностью около 100 километров.





Адиль Аскеров

Фото Алибека Дженалинова