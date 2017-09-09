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Премьер-министр РК провел встречу с президентом Пакистана

9 сентября 2017, 19:56

Мамнун Хуссейн находится с визитом в Астане.

Сегодня в г.Астане Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хуссейном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премера.

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух стран в области торгово-экономических, научно-технических, культурно-гуманитарных отношений, а также топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения.

Приоритетными направлениями взаимодействия были названы сферы горнодобывающей промышленности, цветной металлургии, машиностроения, энергетики, легкой промышленности, транспорта и коммуникаций.

В контексте интеграции пространства Шанхайской организации сотрудничества в международную транспортно-логистическую систему затронута тема реализации Новой экономической программы Казахстана «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».


Объем товарооборота Казахстана с Пакистаном по итогам 2016 года составил 25,5 млн долларов. Экспорт Казахстана в Пакистан составил 2,7 млн долларов.

За январь-апрель 2017 года товарооборот между РК и ИРП составил 16,9 млн долларов. В том числе, экспорт товаров из Казахстана в Пакистан составил 4,9 млн долларов.

Фото: primeminister.kz


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