Али Ахмедов одержал победу нокаутом

9 сентября 2017, 20:04

Соперником казахстанского полутяжа был американский боксер.

Казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов (8-0, 6 КО) победил в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

Ему противостоял американец Джастин Томас (18-2, 7 КО). В поединке, проходившем в восьмираундовом формате, Ахмедов имел явное преимущество и победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

Таким образом, Али одержал девятую победу на профи-ринге, а Томас занес себе в пассив третье поражение.


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