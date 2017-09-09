Али Ахмедов одержал победу нокаутом
9 сентября 2017, 20:04
Соперником казахстанского полутяжа был американский боксер.
Казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов (8-0, 6 КО) победил в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.
Ему противостоял американец Джастин Томас (18-2, 7 КО). В поединке, проходившем в восьмираундовом формате, Ахмедов имел явное преимущество и победил техническим нокаутом в восьмом раунде.
Таким образом, Али одержал девятую победу на профи-ринге, а Томас занес себе в пассив третье поражение.
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