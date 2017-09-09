Али Ахмедов одержал победу нокаутом

Казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов (8-0, 6 КО) победил в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

Ему противостоял американец Джастин Томас (18-2, 7 КО). В поединке, проходившем в восьмираундовом формате, Ахмедов имел явное преимущество и победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

Таким образом, Али одержал девятую победу на профи-ринге, а Томас занес себе в пассив третье поражение.