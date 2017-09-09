Алимханулы решением судей победил 40-летнего бразильца

В седьмом бою вечера бокса в Астане один из самых перспективных казахстанских боксеров Жанибек Алимханулы проводил свой второй поединок в профессионалах, передает корреспондент МИА «Казинформ». Его соперником стал очередной спортсмен из Бразилии Жилберто дос Сантос.

Откровенно говоря, дос Сантос стал первым бразильским боксером этого вечера, который старался работать первым номером и ни в чем не уступать хозяину ринга. В целом, первый раунд не вывил преимущества ни одного из боксеров. При точных попаданиях Жанибека бразилец пытался изображать счастливую улыбку на своем лице. Правда, во втором раунде это стало делать значительно сложнее - Алимханулы зажал соперника у канатов и провел серию мощнейших ударов с переводом с головы на корпус.

После этого раунда бразилец выглядел немного ошарашенным и поначалу не сразу сориентировался, в какой угол ему нужно идти. Бразилец и в дальнейшем пытался изображать радость при попаданиях казахстанца, опускать руки вниз и всячески пытаться вывести его из себя. Любопытно, что вскоре Алимханулы стал ему подражать и также воздействовать психологически путем бравады на ринге.

В шестом раунде Алимханулы и вовсе принялся боксировать с опущенными руками, чтобы заставить оппонента раскрыться и нанести, наконец, разящий удар. Не получилось. Тем не менее, в победе Жанибека не сомневался никто - количество раз, когда перчатки Алимханулы звучно соприкасались с головой бразильца, значительно превышало число точных попаданий со стороны дос Сантоса.

Вторая победа на профи-ринге получилась для Жанибека не самой простой, тем не менее, убедительной. Напомним, сегодня в Астане проходит вечер бокса с участием казахстанских и зарубежных профессионалов, главным поединком которого должен стать титульный бой между Канатом Исламом и Брэндом Куком.